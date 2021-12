Raamat ääremaa külade tüdrukutele ja poistele

Kunagine külapoiss, tänane Tartu ülikooli loomaökoloogia professor kajastab tolleaegset elu sihilikult otse ja ilustamata, ilma et oleks seda nüüdisaegsetest väärtushinnangutest ja ideoloogiatest lähtudes tagantjärele ümber hinnanud.

Sissejuhatavas tekstis toonitab autor, et pühendab selle loo kõigile ääremaa väikestele tüdrukutele ja poistele, kes, näpp sügaval ninas, seisavad koduvärava juures, uudistavad üle põldude paistvaid sinavaid metsi ja kuulatavad kaugusest kostvat maanteemüra ning kes ei suuda veel uskuda, et kogu see suur kutsuv maailm seal kusagil kaugel võib kunagi kuuluda ka neile.