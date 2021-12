Miks Kuressaarest kuurort sai?

"Kuressaare kuurordist on palju kirjutatud, kuid kuskilt ei leia vastust küsimusele, miks siis Kuressaare linnast omal ajal kuurort sai," ütles Kesküla. "Minul on see nüüd raamatus kirjas."

Kes teema vastu huvi tunneb, peab raamatut lugema. "Seda saab aga juba igaüks teha," märkis äsjailmunud Kuressaare ajaloo uue osa koostaja.

"Tänu arhitekt Mihkel Koppelile on raamatus väga põhjalik ülevaade Kuressaare tuulikutest. Neid oli kunagi Kuressaare linnas ja selle lähistel rohkesti," jätkas Kesküla uue ajalooraamatu kirjeldamist. "Ma iseloomustaksin seda ülevaadet vaid ühe sõnaga – excellent (suurepärane). Artikkel on illustreeritud mitmete joonistuste ja rikkaliku fotomaterjaliga."

Kalle Kesküla sõnul on Kuressaare ajaloo uues osas üks huvitav teema veel Kuressaare kesklinna kujunemine. "See on esimest korda mustvalgel kirja pandud. Varem pole seda keegi teinud," märkis ta.

"Eriti üllatas aga meid kõiki ajaloolane Mehis Tulk, kes vist on Kuressaare meditsiiniajaloo kõige suurem asjatundja," rääkis Kesküla. "Raamatus on antud hea ülevaade Põhjasõja eel ja sellele järgnenud ajal meie linnas elanud tohtritest, apteekritest ja habemeajajatest, keda omal samuti ravitsejate hulka arvati."

Üht-teist on uues ajalooraamatus veelgi. "Igatahes lugemist peaks ajaloohuvilistele jaguma," arvas kogumiku koostaja.

Kuressaare ajaloo III osa hõlmab perioodi Campenhauseni ajast kuni 1879. aastani, kui meie linna seisuslik raad oma tegevuse lõpetas ja valiti esimene Kuressaare linnavolikogu. Ajalooraamatu I ja II osa ilmusid 2015. ja 2019. aastal. I osas on kajastatud Kuressaare vanemat ajalugu ja II osa on pühendatud peamiselt ajale pärast Põhjasõda, see tähendab 18. sajandile.

Kas tuleb ka IV osa? "Kindlasti. Praegune seis on niisugune, et kogu materjal 3. raamatusse isegi ei mahtunud," märkis Kalle Kesküla. "Olen seadnud endale eesmärgiks Kuressaare ajaloo uurimisega jõuda kuni tsaariaja lõpuni. See tähendab aga, et neli aastakümmet on vaja veel läbida."