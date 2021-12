Solistica finaalis esindab Saaremaad seitse noort lauljat

Konkursi meediajuht Merle Rekaya ütles, et kümne aastaga on konkursile pürgijate hulk peaaegu kahekordistunud. “Solistica meeskond on rõõmus ja ootusärev – sel aastal soovis konkursile tulla rekordarv noori lauljaid, mis tähendab, et finaalkontsertidel astuvad üles väga-väga head solistid,” lausus ta ja kinnitas, et konkursi ettevalmistamine käib praegu täie hooga.