13 kiiruseületamist tõi saarlasele musta jõulukaardi

Kuigi politsei ei avalikusta liiklusrikkumiste täpsemaid andmeid, võib Kuressaare politseijaoskonna patrulliteenistuse juhi Matis Siku sõnul eeldada, et meie n-ö rekordkihutaja on lihtsalt krooniline kiiruseületaja. “Ega need trahvid ise ei tule, kui sa liiast pedaali ei talla,” ütles Sikk.