Olin Etioopias esimene kohapeal viibiv diplomaat Eestist, hetkeseisuga ka viimane. Addis Abeba on Aafrika poliitiline keskus. Enamik teemasid, mis Eesti on pidanud kahe aasta jooksul julgeolekunõukogus jälgima, on Aafrika teemad, sest konflikte ja probleeme julgeolekuga on seal veidi rohkem kui mujal. Minu ülesanne oligi hankida infot Aafrikas toimuva kohta, et inimesed nii Tallinnas kui ka New Yorgis suudaksid paremini seisukohti kujundada ja üldist teadmist Aafrika kohta suurendada.