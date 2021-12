Aasta spordiklubi on võimlemisklubi Pärl

Võimlemisklubi Pärl on 2015. aastal loodud klubi, mille liikmeskond on kuue aastaga kolmekordistunud. Klubi asutajast, treener Kadri Rõõmust ja 40 tüdrukust on saanud pisut enam kui 120 pärlit kaheksas rühmas ja kolm treenerit. Klubi on astunud jõudsad sammud võistlusvõimlemise arendamisel Saaremaal tänu tugeva võistlusvõimlemise taustaga treeneri Marjana Tõnissoni ning balletitantsija ja -õpetaja Aylin Quintosa Cala liitumisele klubi treeneritega.