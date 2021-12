Kalle Laanet ütles oma kõnes, et saarlaste algatus on igati kiiduväärt. “Oluline on mäletada ja läbi mäletamise on võimalik üles ehitada tulevikku. Saaremaal algatatud initsiatiiv on ääretult tähelepanuväärne ja selle edasikandumine annab meile lootust, et meie järeltulevad põlved on valmis vajadusel seisma Eesti eest nii, kui tegi seda Johannes oma eakaaslastega. Nagu me teame on Eestit ümbritsevad ajad ärevamad kui kunagi varem viimase 30 aasta jooksul. See tähendab, et peame olema tähelepanelikud, olema valmis kaitsma oma lähedasi ja oma Eestimaad,” rõhutas Laanet.