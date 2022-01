Jõulutuledega kaunistatud ruumis olid laual maitsvad road. Üheskoos meenutati Rita Loeli ning tema algatatud päris esimest sokikampaaniat. Aastate jooksul on olnud ka keerulisemaid aegu ning vahepeal lausa suur oht, et sõdurpoiste rõõmustamine võib jääda soiku. Küll on hea, et asja võtsid enda kätte Anneli Pitk, Ülle Sülla ning Raili Nõgu, kes on hetkel kampaania põhimootorid. Anneli Pitk juhib ja organiseerib, Ülle Sülla on põhi komplekteerija ning Raili Nõgule usaldatakse see info, kuhu ja kui palju sokke kududa tuleb ning tänu tema organiseerimisele oodatakse meid rõõmuga igas sõjaväeosas.