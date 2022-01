Saaremaa Haldus maksab preemiat veebruaris

Seoses jõulutoetuste maksmisega Saaremaa vallas juhiti Saarte Hääle tähelepanu asjaolule, et mingil põhjusel ei makstud seda kalmistuvahtidele, kelle tööandja on Saaremaa Haldus.

Saaremaa Halduse juhataja Ainer Tiitson selgitas, et erinevalt vallavalitsuse teistest hallatavatest asutustest makstakse Saaremaa Halduse töötajatele tulemustasu veebruaris pärast seda, kui möödunud aastast on tehtud kokkuvõte. "Saaremaa Halduse töötajatena ei jää kalmistuvahid tulemustasust ilma, vaid seda makstakse lihtsalt teisel ajal. Raha on asutuse eelarves selleks olemas," kinnitas ta.