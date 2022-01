Kõige usinamad vastajad on olnud tartlased, Ida-Viru ja Valga maakonna inimesed on aktiivsuselt viimased, teatas statistikaamet.

“Eriti kutsume vastama noori mehi ja eakaid naisi, kelle huvi e-küsimustikku täita on olnud kõige leigem,” selgitas statistikaameti rahvaloenduse projektijuht Liina Osila. “Vastajaid tuleb küll iga päevaga järjest juurde, kuid loodame, et aktiivsus tõuseb veelgi. Loenduse lõpuni on jäänud vaid kümme päeva ehk ootame kõikide Eesti inimeste vastuseid veel 22. jaanuarini.”