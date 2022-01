„Gripilaadsetesse haigustesse haigestumus on kasvanud,“ ütles Terviseameti gripikeskuse spetsialist Olga Sadikova. Ta lisas, et respiratoorsed viirused põhjustavad sarnase sümptomaatikaga hingamisteede infektsioone ning seetõttu on epidemioloogilisest olukorrast ülevaate saamiseks mõistlik nende viiruste esinemist tuvastada samaaegselt. Gripi puhul on oluline viiruse varajane tuvastamine, mis annab arstile võimaluse määrata vajadusel patsiendile viirusevastane ravi. See omakorda vähendab gripist tingitud tüsistusi.