EKRE on võtnud oma eesmärgiks Eesti kaitsetahte lõhkumise. Teisiti ei ole võimalik ratsionaalselt seletada, miks kutsutakse meie kõige olulisema liitlase presidenti "närakaks", mõnitatakse Soome peaministrit, töötatakse vastu välisoperatsioonidesse panustamisele ning liitlaste abistamisele. Kutsudes mereväge "pählikoorteks, mis seisavad kai ääres" ei kohku Mart Helme ära ka 365 päeva teenistuses olevate kaitseväelaste pühendumuse alavääristamisest. See on riigikogu liikme poolt absoluutselt lubamatu tegevus!