Kogu e-loenduse perioodi jooksul on kõige aktiivsemad vastajad olnud Tartu linnast ja Harjumaalt, kus e-ankeedi oli eilse (20.01) seisuga täitnud 45% vähemalt 15-aastastest elanikest. Madalaim on vastamismäär aga jätkuvalt Ida-Virumaal, kus see oli vaid ligi 19%. Kõige usinamad vastajad on naised vanuses 40–65 eluaastat. Vastamisaktiivsus on aga väikseim vanemates vanusegruppides, samuti 20–35-aastaste meeste hulgas.