Just koroona-aastail, mil inimesed on olnud pigem paiksed ja kulutanud vähem, on paljud neist teinud teoks unistuse oma (teisest) kodust. Ajal, mil nõudlus ületab pakkumist, pole ime, et loosi on läinud kõik – hoonestamata kinnistutest maal asuvate nõukaaegsete korterite ja majadeni, mis vajavad palju rohkem kui üksnes kõpitsemist. Eks kindlasti mänginud paari viimase aasta osturallis oma rolli hirm kinnisvara kallinemise ees. Et kui täna ei osta, võib homme hind olla juba hoopis kõrgem.