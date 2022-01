Programmi eesmärgiks on leida uuenduslikke ideid rohemajanduse valdkonnas. Eelkiirendi programmist on oodatud osa võtma alustavad- ning võimalikud tulevased iduettevõtjad, aga ka juba tegutsevad (idu)ettevõtted, kes vajavad idee arendamisel tuge.

Kolmele parimale programmi läbinud meeskonnale on välja pandud rahalised auhinnad motiveerimaks valdkonna ja ideega edasi tegelema.

“Häkatoni formaati on Saaremaal proovitud varemgi, aga osalejad on selle järgselt oma ideedega justkui üksi jäänud. Uue arenguprogrammi raames tekib võimalus ideed valdkonna asjatundjate kaasabil edasi arendada ja oluliselt detailsemaks viimistleda.

See omakorda võimaldab ideega suurematesse ja miks mitte ka rahvusvahelistesse kiirenditesse edasi minna, või hakata ideed ellu viima ja vajadusel investoreid otsima” selgitab Kuressaare Edukontori tegevjuht Kristel Oinberg-Kelder.

Programmi läbi viimist koordineeriva agentuuri Baltic Innovation Agency finantseerimisteenuste valdkonna juhi Kadri Uusi sõnul võivad kiirendi valdkonnad esmapilgul näida keerulisena, kuid lähemalt mõeldes on võimalik läbi nende väga igapäevastele murekohtadele lahendusi otsida.

Eesti Taastuvenergia Koja juht Mihkel Annus lisab, et tänapäevane ettevõtlus on aina enam jätkusuutlikkusele orienteeritud: „Kiiresti muutuvas ja loodushoidu üha rohkem oluliseks pidavas maailmas on lugematu arv võimalusi toodete ja teenuste innovatsiooniks.