Kuressaare Hariduse kooli juhtkond otsustas eile, et täna ja homme ehk neljapäeval ja reedel on Upa hoones tegutsevad klassid distantsõppel.

“Vallavalitsuse ja terviseameti hinnangul on see mõistlik samm,” ütles direktor Viljar Aro. “Ühes klassis on neid, kellel ka PCR-testid olid positiivsed, lausa kuus või seitse, teises klassis tänase päeva seisuga viis.”