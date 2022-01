KÕNEAINET AASTASAJAKS: Tammiavadest hakati rääkima umbes sada aastat tagasi ja arvamusi on olnud seinast seina. Kui nüüd leitakse riiklikul tasemel, et mulgud tuleks ikkagi teha, siis 2009. aasta uuringus öeldi, et tammiavade ehitamine ei aita kuidagi kaasa keskkonnaseisundi paranemisele. FOTO: Erakogu