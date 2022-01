Millest kõik alguse sai?

Ühel 2015. aasta suvepäeval otsustasin, et soovin kolida Saaremaalt Tallinna ja hakata kompama maad meediavallas. Mu jaoks kujunes see võrdlemisi lihtsaks, sest saatsin külma kõhuga Ekspress Meediasse kirja ja kolme päeva pärast olin juba vestlusel ning mõni nädal hiljem juba trükireklaami projektijuht. Kui küsite, miks just Ekspress Meedia, siis… see oli esimene vaste, mis mulle Googles ette lõi, kui lisasin otsingusse sõna “meedia”. Kõlab jaburalt, aga just nii juhtus.

Sealt edasi oli mul võimalus majasiseselt areneda ja koguda teadmisi Delfi digireklaami osakonnas. Ühel hetkel vahetasin pooli ja jätkasin enda arendamist Postimehes veebiosakonnas, kus sai minust ka veebiosakonna müügijuht. Nende paari aasta jooksul õppisin hoolega ja märkasin, kuidas digiturundus on suuresti aina enam Google ja Facebooki põhine. Nende aastate jooksul hakkas peas ka küpsema mõte, et esimesel võimalusel tuleks luua oma ettevõte ja kasutada turundusmaailma digitaliseerumist enda kasuks.

"Soovitan kõigile, kes soovivad oma elus midagi muuta, lihtsalt külma kõhuga peale lennata."

Esimesed sammud ettevõtjana

Nii läkski. 2019. aasta saabus ja hakkasin täiskohaga tegelema oma ettevõtte Target Mediaga. Ma ei hakka asja ilustama ja ütlema, et ettevõte loomine on lapsemäng ja kõik sujus kenasti. Tegelikkus on ikkagi, et see nõuab palju distsipliini, pingutust ja ka ohverdusi. Õnneks, mul oli sel ajal toeks mu armas elukaaslane, kes mind toetas ja toetab tänaseni. Ühtlasi mul ei olnud väga võimalust eksimiseks ja katsetamiseks, sest meie 1,5-aastane silmatera Kiara oleks selle peale kõva kisa teinud.

Miks digiturundus?

Kogu juttu lugedes saate ilmselt aru, et see on paras saatuse keerdkäikude värk, et digiturunduse poole liikusin, aga siin on praktilisem põhjus ka. Alguses, kui agentuuriga alustasin, tahtsin pakkuda kõike ehk 360 kraadi turundust. Entusiasm oli suur. Mõnda aega selliseid plaane tehes, mõistsin, et iga agentuur ei pea pakkuma kõike. Parem on leida fookus ja teha seda põhjalikult ja hästi.

Sa ju ei oota, et su torumees oleks ka professionaalne elektrik ja viimistleja. Või su kulmutehnik oleks ka meister juustelõikuses ja geelküünte panemises. Kui on, palju õnne - oled sattunud multitalendi otsa, aga reaalsus on, et igaühel on kindel oskus. Siin võib võrdlusesse tuua ka tänapäeva turundusspetsialistid, kellelt oodatakse, et nad oleksid parimad disainerid, copywriterid ja digispetsialistid ning ei kasutaks välist abi. Aga hea ja usaldusväärne abi on just see, mis aitab ka turundusspetsialistidel ettevõtteid uuele tasemele viia.