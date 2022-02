Uueks nädalaks jagub nii lund, lörtsi kui ka vihma

Esmaspäeval suundub madalrõhkkond Skandinaaviast Soome, venib kaugele lõunasse Läänemere lõunarannikuni ning kandub vööndina üle Eesti. Enam on lume- ja lörtsihooge öösel Eesti idaosas, päeval Lõuna-Eestis ja Peipsi ääres. Tuul nõrgeneb ja puhub öösel lõunakaarest, päeval pöördub põhjakaarde. Õhutemperatuur on ööpäeva vältel 0°C ümber (-2..+2°C) ja kui öösel taevas selgineb, siis langeb -5°C lähedale. Õhtul langeb kõikjal alla 0°C ja teed muutuvad jäiseks ja libedaks.

Teisipäeva öö on eemalduva madalrõhulohu ja selle järel üle liikuva kõrgrõhuharja mõjul üksikute lumehoogudega ning mõõduka läänekaare tuulega. Õhutemperatuur on veidi alla 0°C (0..-5°C). Päeval laieneb madalrõhkkonna serv Läänemerele, saartele jõuab uus lume- ja lörtsisadu ning laieneb hilisõhtuks juba Peipsi äärde, võib ka nõrka tuisku teha. Õhutemperatuur on 0..-3, saartel ja läänerannikul 0..+2°C.

Kolmapäeva öösel eemaldub madalrõhulohk ühes lume- ja lörtsisajuga Peipsi taha ning pärast südaööd on saju võimalus juba väike. Õhutemperatuur on -1..-6, saarte rannikul veidi üle 0°C. Kõrgema õhurõhu foonil on nii hommik kui ka valdav osa päevast suurema sajuta. Õhtupoolikul algab aga edela- ja lõunatuule tõus ning saartele jõuab sadu, laieneb mandrile, tuleb alla nii lume ja lörtsi, lääne pool ka vihmana. Õhutemperatuur tõuseb -1..+1, saartel ja läänerannikul kuni +3°C-ni.

Neljapäev tuleb madalrõhkkonna pehmes lõunaservas tugeva edela- ja läänetuulega. Öösel sajab hooti tihedat lörtsi, sekka ka vihma. Päeval on vaid üksikute sajuhoogude võimalus. Õhutemperatuur on enamiku ajast plusspoolel, vaid hommikuks selgineva taeva korral langeb alla 0°C ja siis on libeduseoht suur.

Reedel suundub üks osa madalrõhkkonnast Venemaale, täienduseks võib üks osatsüklon Skandinaaviast Läänemere äärde jõuda, mis tänastel andmetel Eestist pisut lõuna poole kaldub. Sel juhul sajab meil enamasti lörtsi ja lund. Õhutemperatuur on öösel enamasti miinuspoolel, päeval tõuseb 0°C ümbrusse, üksnes saartel püsib ööpäevaringselt üle 0..+2°C piires.

Laupäeval eemaldub madalrõhkkond Venemaale ja selle järel pöördub õhuvool loodesse ning saabuvas külmemas õhumassis on öö võrdlemisi rahulik ja karge. Päeval püsib õhutemperatuur samuti miinuspoolel, aga lääne- ja loodetuul võib tugevaks tõusta. Vahetevahel on sajuhooge enamasti lumena.