Saaremaa vallavalitsus jagab korteriühistutele jäätmekonteinereid

Arvestades, et konteineri soovijaid võib olla rohkem kui laialijagatavaid konteinereid, saavad eelise need, kes esitavad oma taotluse varem. Siiski on paika pandud ka piirkondlik jaotus vastavalt sellele, kui palju igas piirkonnas kuni kümne korteriga ühistuid on. Üks korteriühistu võib saada kasutusse nii vanapaberi- kui ka pakendikonteineri.