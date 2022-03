Klubi tegevjuht Rasmus Tüüts ütles, et Premium-liiga esimene mäng on FC Kuressaarel juba homme, mil Tallinnas minnakse vastamisi Nõmme Kaljuga. Homset mängu vaadatakse ainult Veskis, esimene kesklinna ühisvaatamine on plaanitud 9. aprilliks, mil võõrsilmäng Tartu Tammekaga. Kuressaare kunstmurustaadionil saab nüüd mänge jälgida uuelt tribüünilt, mis peaks märtsi lõpuks kaitseks vihma ja lume eest katuse peale saama.