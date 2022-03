Jahiselts kogub ukrainlastele raha laskemoona jaoks

“Ajasime ettevõtja Nalmond Meriga juttu ja leidsime, et küllap saaksime oma kodumaa eest võitlevate ukrainlaste heaks midagi teha,” ütles Sõrve jahiseltsis tegutsev Mihkel Undrest. Tema sõnul on tegemist sihtotstarbelise annetusega.

“Tahtsime, et raha läheks just laskemoona ostmiseks,” ütles Undrest.

Algatuse on heaks kiitnud Ukraina suursaatkonna Eesti esindus. Jahiselts edastab kogu annetatud raha läbi Ukraina suursaatkonna Ukraina kaitsejõududele. Juba poole tunniga pärast üleskutse avaldamist oli jahiseltsi kontole kantud üle 300 euro. Ühe ööga ehk eile ennelõunaks oli annetatud aga juba 1445 eurot. Mihkel Undresti sõnul on seni suurim annetus 500 eurot ning annetanud on nii ettevõtted kui ka eraisikud.