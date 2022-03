Harry Raudvere lahkub kolmeks kuuks vallavolikogust. "Öelge mulle, mis tahate, kogu see sõda tegelikult näitab Putini inimlikkust."

Saaremaa vallavolikogu Isamaa fraktsiooni juht Mart Maastik ütles, et Raudvere oli oma liikmestaatuse peatamist põhjendanud asjaoluga, et teda on valesti mõistetud ning tal on vaja üldsusele oma seisukohti põhjendada.

MILLEST SKANDAAL ALGUSE SAI

1. märtsil avaldas Harry Raudvere Nõmme raadio saates "Lõunatund" muu hulgas järgmise lause. Tsitaat, mille Saarte Hääles avaldasime, kõlas sõna-sõnalt nii: "Öelge mulle, mis tahate, kogu see sõda tegelikult mis täna toimub, näitab Putini inimlikkust ja tänu sellele on see sõda veninud. Te võite rääkida, mida teie tahate, tema väljaöeldud eesmärk on selge - me ei taha okupeerida Ukrainat, me tahame hävitada sõjalise struktuuri. Me tahame, et tsiviilohvrite hulk oleks minimaalne."

NB! Nõmme raadio eemaldas oma veebilehelt 1. ja 8. märtsi "Lõunatunni" saadete salvestised.