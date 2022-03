Kuressaare Aia tänava uuendamine lükkub tulevasse aastasse

“Loodetud meetmest vald rahastust ei saanud, kuid oleme jätkuvalt võimalike lahenduste otsinguil,” ütles abivallavanem Mikk Tuisk. “Arvestades, mis praegu maailmas toimub ja kuidas hinnaralli käib, on raske näha, et leiaksime selle vajaliku töö ettevõtmiseks vahendeid käesoleval aastal – pigem saab rääkida kõige varem järgmisest aastast, kuid see selgub juba uue eelarve koostamise käigus,” lausus ta.