Külaelu arendamise toetust küsib 60 soovijat

Saaremaa valla arenduse peaspetsialist Eda Kesküla ütles, et taotlusvooru esitati 60 taotlust kogusummas 72 000 eurot. Taotlusvooru maht on 35 000 eurot ja maksimaalne toetus taotleja kohta on 1500 eurot. Praegu toimub tehniline kontroll ja taotluste parandamine. Hindamiskomisjon plaanib kokku tulla aprilli esimeses pooles, sõnas Kesküla.