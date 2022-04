Tasuta konteineritele tormi ei joosta

Saaremaa vallavalitsus on soetanud 130 vanapaberi ja pakendijäätmete kogumiseks mõeldud konteinerit, mis jagatakse laiali väikestele korteriühistutele, et edendada jäätmete liigiti kogumist. Esimene taotluste esitamise tähtaeg oli 14. märts, aga neid laekus eeldatust oluliselt vähem.

"Võtame jätkuvalt konteinerite taotlusi vastu. Taotlusi saab esitada nii kaua, kuni konteinerid otsa saavad," ütles Saaremaa vallavalitsuse jäätmete peaspetsialist Katrin Koppel. Tema sõnul on praeguseks ära jagatud 14 konteinerit. Kõige aktiivsemad on olnud Kuressaare korteriühistud, kuid mõned konteinerid on viidud ka Laimjala ja Tagavere küla kortermajadele. Lähiajal saab konteineri ka üks Kärla ühistu.

"Mitmed ühistud on saanud endale korraga kaks konteinerit – nii vanapaberi kui ka pakendijäätmete liigiti kogumiseks. Konteineritega anname kaasa ka biojäätmete liigiti kogumiseks mõeldud korvikesed ja paberkotid, kleebised ja Saaremaa valla jäätmejuhise," rääkis Koppel.

Probleemiks taotluste esitamisel on osutunud volitused. Nimelt on riigi poolt juba 2018. aastal loodud pea kõikidesse kortermajadesse korteriühistud, kuid elanikud ise pole sellest sageli teadlikud. Ja ühistule pole ka juhatust valitud. "Nüüd, kus võetakse rahaline kohustus, on vaja konteinerite saamise kokkuleppe allkirjastamiseks teiste korteriomanike volitust. Selleks tuleb aga mõnikord korteriomanikke mööda maailma taga otsida. Seetõttu soovitan edaspidiseks kõigil ühistutel valida endale juhatus, et igasugune asjaajamine oleks lihtsam," rääkis Koppel.

Koppel märkis, et vanapaberikonteinerite kasutamine on kohustuslik kõigile korteriühistutele. "Seetõttu soovitame kasutada praegu pakutavat võimalust, kui ühistul vanapaberikonteinerit veel pole. Hiljem tuleb see oma raha eest osta või rentida," selgitas ta.

Pakendikonteineri kasutamine on ühistule kasulik, kuna pakendite äraandmine on segaolmejäätmetest oluliselt odavam. Koppel tõi näiteks, et Lääne-Saare piirkonnas maksab üks 1100-liitrise pakendikonteineri tühjenduskord 12 eurot, teistes piirkondades veelgi vähem. Sama suure segaolmejäätmete konteineri tühjendus maksab pea 49 eurot. Kuressaares ja Kudjapel toimub pakendijäätmete konteineri tühjendamine tasuta.

Vallalt saab taotleda kas 80- või 240-liitrise vanapaberikonteineri ja 1100-liitrise pakendikonteineri. Konteineri saamiseks tuleb tasuda omaosalus 10 eurot.