Sõjaolukord ja koroona on jätnud küladesse oma jälje ja muutnud inimeste mõttemaailma. “Kaks koroona-aastat on tegelikult kogukonnale mõjunud väga laastavalt. Inimesed on läinud kinnisemaks, nad ei tule enam välja,” tõdes Viira. Koroonapiirangute ajal võtsid paljud omaks interneti töö- ja suhtluskeskkonnad ning näost näkku suhtlemine jäi tahaplaanile.