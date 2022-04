Muhulased soovivad rohkem liikumisvõimalusi

Valla arendusnõunik Annika Auväärt ütles, et märtsis korraldatud küsitlus oli valla esimene katse saada kohalikelt ja suvemuhulastelt tagasisidet küsitluse vormis. “Ega me teadnud, mida oodata, kuid leidis kinnitust, et fookuses on tervislikud eluviisid ja liikumine,” märkis Auväärt, kelle sõnul olid küsitluse vastused sisukad ja esindasid mitmete huvigruppide arvamust.