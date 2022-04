Saare maakonna laulu- ja tantsupeo piletid on müügis

Saaremaa Vallavalitsuse abivallavanem Koit Voojärv: „Pidades kalliks oma perekonna traditsioone, on oluline neid edasi anda põlvest põlve. Mis puudutab laulu- ja tantsupeo traditsioone, siis siin kogevad eestlased midagi hoomamatut… See on midagi, mida on sõnades keeruline väljendada – see on mõjuväli, kus puutuvad kokku vana Eesti ja uue Eesti kõige ilusam pool. Pool, mille olemasolu kogeme just koos lauldes ja tantsides.“