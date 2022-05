Muratsi Tamme tee elanikud ei välista solgivaidluse jätkamist kohtus

Tamme tee asukate vägikaikavedu linna vee- ja kanalisatsioonisüsteemiga liitumiseks algas juba enne koroonapandeemiat. Nüüd on asi jõudnud sinnamaale, kus vald teatas, et piirkonna ühendamine linna trassidega maksab umbes pool miljonit eurot ja ainult Tamme tee tarbeks ei ole soovita sellist summat kulutada.

„Arvestades, et piirkonna detailplaneeringuga hõlmatud ala on siiski suures mahus hoonestamata, ei pea vallavalitsus põhjendatuks sellise investeeringu teostamist üksnes Tamme teele,“ teatas abivallavanem Mikk Tuisk aprilli lõpus. „Oleme vallavalitsuse poolt valmis kaaluma osalist rahastamist piirkonna ühisveevärgi ja kanalisatsioonivõrgu loomiseks, kui kohalikud elanikud ja arendajad on valmis seda ka omalt poolt finantseerima,“ lisas ta.