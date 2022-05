Kuressaare Linnajooksu registreerimise lõpuni on vaid kolm päeva

Kuressaare Linnajooksule on tänaseks registreerunud juba rohkem osalejaid, kui eelmisel aastal kokku koos virtuaaljooksuga. Teadupärast sel aastal virtuaaljooksu ei toimu. "On hea meel, et linnajooks saab toimuma oma traditsioonilisel ajal ja jooksuhuviliste hulk on viimaste aastate valguses taas tõusuteel," tõdes jooksu peakorraldaja Mati Mäetalu. "Oleme osa Kuressaare linna sünnipäevanädala üritustest ja kõigil huvilistel on seoses viirusest tulenevate piirangute puudumisega jälle võimalik rajale tulla," lõpetas Mäetalu.