Admiral Bellingshausen tänavu pikale reisile ei suundu

Admiral Bellingshauseni kapten Priit Kuusk kinnitas, et pikkadel reisidel on laeva hästi hoitud nii vee peal kui ka vee all, vahendas Aktuaalne Kaamera .

"Nii palju, kui mina tean ja kui palju mina selle laevaga sõitsin, siis põhjapuudet olnud ei ole ja vägivaldselt me temaga käitunud ei ole. Kuna need laevad on kõik vanaprouad ja naissoost, siis võiks öelda, et saime prouale puhta pesu selga täna," rääkis Kuusk värske hoolduse saanud laevakõhust.