Valjalas süttis eile korsten

Eile, 5. mail kella 17.42 paiku teatatud põlengus kustutasid päästjad katlas tule, sulgesid siibri ning jälgisid, et põleng lõppeks.

Päästjad tuletavad meelde, et kütteperiood on lõppemas, seega on kõige parem aeg kutsuda korstnapühkija, kes puhastaks ja vaataks üle kodu küttekolded ja korstnad.