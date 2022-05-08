Эстония — одна из стран, которые первыми протянули руку помощи Украине в связи с вооруженным вторжением Российской Федерации. Страна, которая дала кров, пищу и другие необходимые вещи тысячам украинцев, вынужденным спасаться от войны. Многие из них теперь говорят, что Эстония — маленькая страна с огромной душой. А душой нации принято считать ее язык.
Душа нации ⟩ Украинские беженцы активно изучают эстонский язык онлайн
Поскольку никто не может спрогнозировать, когда жизнь в Украине снова станет мирной и безопасной, немалая часть беженцев пытается адаптироваться в новой для себе среде. В том числе, за счет изучения эстонского языка, который открывает большее количество возможностей и помогает лучше понимать эстонцев.
Мы поговорили с Натальей Китам — основательницей инновационной онлайн-школы по изучению эстонского языка «Multikey Online School». Наталья — тележурналист, медиа-эксперт, психолог и преподаватель. Все эти навыки помогли создать платформу для комплексного изучения языка.
Этой весной «Multikey Online School» пополнилась приблизительно 6 тысячами новых учеников, треть из которых, по приблизительным подсчетам, — украинцы. Курс стартовал с начала апреля, однако школа дополнительно приняла беженцев, которые приехали позже и не успели вовремя зарегистрироваться. Часть из них живет и на Сааремаа.
"Если мы знаем, что есть люди, которым это нужно, мы постараемся сделать все возможное, чтобы люди могли учиться. Первый, «медовый», месяц в новой стране чрезвычайно важен и его надо использовать с максимальной пользой. Потом люди начнут работать, пойдет адаптация, но уже без языка. Это неизбежно приведет к формированию своего круга общения, в котором не будет эстонского языка. «Вроде, можно и без него», — подумают люди и не узнают, какие двери перед ними так и не открылись, потому что у них нет знания языка," объясняет Наталья Китам.
«Multikey Online School» существует уже 2 года. Идея ее создания родилась на уроке. Тогда Наталья пришла преподавать в таллиннский лицей.
"Изначально я пришла со своей первой разработкой — умением работать с большим объемом информации: развитие критического мышления, медиаграмотности, навыки быстро, эффективно читать и понимать информацию. Ученики всегда спрашивали, а можно ли так же быстро учить языки? Я отвечала — нет. Но было понятно, что есть большой запрос по языкам. И вот на выездном уроке — социальном хакатоне в ходе обсуждения с учениками была озвучена идея, что люди не говорят, потому что они не говорят (с носителем языка, — прим.). Так родилась идея создания приложения, языкового «тиндера»: ты указываешь родной язык, язык, который изучаешь, и тебя сводят с тем, кто подходит по этим запросам. Можно открыть карту, посмотреть, где находятся люди и даже места, в которых есть возможность практиковаться. Это значит, что там к тебе будут дружелюбно относиться — не переходить на другой язык, говорить медленнее и проще, поддерживать. Собственно, такое приложение мы и создали," вспоминает преподаватель.
После появления приложения появилась потребность именно в обучении — оказалось, что сама методика преподавания эстонского языка не отвечает современным запросам.
Наталья отмечает, что ни в школах, ни на курсах для взрослых не уделяют достаточного внимания фонетике. Учителя считают ее «вишенкой на торте», хотя, как убеждена основательница онлайн-школы, фонетика — это и есть торт.
"Нужно идти от мышечного движения, иначе дышать. А обычно используют «метод попугая» — повтори, как можешь и как можно ближе к оригиналу. Но это просто имитация эстонского акцента. При чем эстонского акцента, когда сами эстонцы говорят на русском.
Чтобы решить проблему и показать, что учить можно по-другому, Наталья Китам и языковед, преподаватель по технике речи Эйнар Краут создали первый курс по фонетике эстонского языка «Fons».
"Мы увидели, как, благодаря правильному произношению, вспоминается то, что было забыто, а новое запоминается гораздо лучше. Ты создаешь в голове ячейку, некий оазис, который заполняется новым языком, и он там продолжает развиваться. Когда мы пропилотировали этот курс, увидели, что [русскоязычные] выпускники прекрасно произносят целые предложения, а вот когда им приходится говорить что-то простое, например, «Tere!» и «Mina olen…», они говорят «Tyeyre» и «Mina olyen…». То есть, они скатываются в стереотип, по которому их когда-то учили. Тогда мы с Эйнаром решили, что сделаем гибридный курс, где будет и грамматика, и фонетика, и словарный запас, и практика. С таким курсом мы вышли в июле прошлого года," рассказывает Наталья.
Она добавляет, что язык помогает не только интегрироваться в общество, но и понять характер эстонцев, ведь они неизменно друг на друга влияют.
"Фонетика и национальный характер очень связаны. Мышцы, которые задействуются в речи, чаще всего используются на протяжении дня. Расслабиться — вовремя встать, сделать — снова расслабиться. Эстонская стратегия успеха заключается в формуле: договорились — выполняем, лишние эмоции не проявляем, надо действовать — действуем быстро и слажено, начали вовремя и закончили вовремя. Благодаря этому у эстонцев много энергии, которую они умеют направлять в правильное русло. Отсюда и успех в видах спорта, где нужно спокойно, кропотливо идти к цели, и в сферах, где появились эстонские успешные IT- стартапы — «единороги»," поясняет Наталья.
Конечно, успех в обучении зависит не только от эффективности методики, но и от усердия учеников. В прошлом году к «Multikey Online School» присоединились 1000 студентов, до финиша дошла треть из них. Однако, это в 5 раз больше, чем средний показатель в 6% на онлайн-курсах.
Используя психо- и нейролингвистику, методика «Multikey» не только обучает языку, но и вырабатывает привычку учиться и искать языковую среду. Выпускники прошлого курса пошли получать образование на эстонском или выбрали работу, где нужен язык.
Сам курс длится два месяца. Он основан на максимальном погружении в язык и «повторяет» детство — время, когда мы все овладевали своим первым, родным, языком. Это дает прочную грамматическую, словарную и фонетическую базу: вы можете поговорить со всеми встречными незнакомцами на эстонском, коротко о себе рассказать, что-то спросить.
"И вас понимают, потому что вы говорите четко, ясно, понятно. И вы понимаете эстонскую речь. Нашим ученикам мы даем все ключи для дальнейшего даже самостоятельного изучения языка. Следующий этап — вы хороший сосед, когда вы можете уже поговорить подольше, за чашечкой чая," резюмирует преподаватель.
Эстонский— уникален, его звучание очень отличается от других языков. Но при этом, как отмечают преподаватели, украинцам будет немножечко проще — некоторые звуки в эстонском и украинском языках схожи больше, чем, к примеру, в эстонском и русском.
Также в планах у создателей школы — выпуск эстонско-украинского и украинско-эстонского разговорников, что поможет двум народам понимать друг друга еще лучше.