Душа нации ⟩ Украинские беженцы активно изучают эстонский язык онлайн

Поскольку никто не может спрогнозировать, когда жизнь в Украине снова станет мирной и безопасной, немалая часть беженцев пытается адаптироваться в новой для себе среде. В том числе, за счет изучения эстонского языка, который открывает большее количество возможностей и помогает лучше понимать эстонцев.

Мы поговорили с Натальей Китам — основательницей инновационной онлайн-школы по изучению эстонского языка «Multikey Online School». Наталья — тележурналист, медиа-эксперт, психолог и преподаватель. Все эти навыки помогли создать платформу для комплексного изучения языка.

Этой весной «Multikey Online School» пополнилась приблизительно 6 тысячами новых учеников, треть из которых, по приблизительным подсчетам, — украинцы. Курс стартовал с начала апреля, однако школа дополнительно приняла беженцев, которые приехали позже и не успели вовремя зарегистрироваться. Часть из них живет и на Сааремаа.

"Если мы знаем, что есть люди, которым это нужно, мы постараемся сделать все возможное, чтобы люди могли учиться. Первый, «медовый», месяц в новой стране чрезвычайно важен и его надо использовать с максимальной пользой. Потом люди начнут работать, пойдет адаптация, но уже без языка. Это неизбежно приведет к формированию своего круга общения, в котором не будет эстонского языка. «Вроде, можно и без него», — подумают люди и не узнают, какие двери перед ними так и не открылись, потому что у них нет знания языка," объясняет Наталья Китам.

«Multikey Online School» существует уже 2 года. Идея ее создания родилась на уроке. Тогда Наталья пришла преподавать в таллиннский лицей.

"Изначально я пришла со своей первой разработкой — умением работать с большим объемом информации: развитие критического мышления, медиаграмотности, навыки быстро, эффективно читать и понимать информацию. Ученики всегда спрашивали, а можно ли так же быстро учить языки? Я отвечала — нет. Но было понятно, что есть большой запрос по языкам. И вот на выездном уроке — социальном хакатоне в ходе обсуждения с учениками была озвучена идея, что люди не говорят, потому что они не говорят (с носителем языка, — прим.). Так родилась идея создания приложения, языкового «тиндера»: ты указываешь родной язык, язык, который изучаешь, и тебя сводят с тем, кто подходит по этим запросам. Можно открыть карту, посмотреть, где находятся люди и даже места, в которых есть возможность практиковаться. Это значит, что там к тебе будут дружелюбно относиться — не переходить на другой язык, говорить медленнее и проще, поддерживать. Собственно, такое приложение мы и создали," вспоминает преподаватель.

После появления приложения появилась потребность именно в обучении — оказалось, что сама методика преподавания эстонского языка не отвечает современным запросам.