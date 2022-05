Madis Kallas ⟩ Meie võimalused - maksta 1,5 miljonit tagasi või proovida leida lisavahendeid

Kas see otsus oli ühehäälne ja milline on laenuotsuse selgitus, põhjendus?

Valitsuses oli otsus ühehäälne, et läheme küsime volikogult luba hanke väljakuulutamiseks.

Kas ainult selleks, et koalitsiooni iga hinna eest koos hoida?

Saaremaa vald sai riigilt 1,5 miljonit toetust sisejalgpallihalli ehituseks. Meil on vaid kaks võimalust, kas maksta see 1,5 miljonit riigile tagasi või proovida leida lisavahendeid ja ehitada jalgpalluritele ja võimlejatele head sisetingimused.

Tegu on kahe suurima harrastajaskonnaga spordialaga Saaremaal. Laste liikumisharrastuse võimaluste parendamine on meile väga tähtis ning seda eriti veel kaasrahastusega ja selles peaksid olema ühel meelel kõik volikogu liikmed.

Vaadates tänaseid ehitushindu ei ole kahjuks aga sugugi kindel, et see hall siiski ka uutel tingimustel ilmtingimata ehitusse läheb, aga loodame, et ehitushinnad mingil määral normaliseeruvad ja saame selle objekti siiski ehitada.

Kes ettepanekuga vallavalitsusse tuli?

Selle, kas Saaremaa vald maksab riigile 1,5 miljonit eurot tagasi või mitte, saab minu hinnangul otsustada vaid volikogu. See on ka põhjus, miks me peame sellega minema volikokku. Kui volikogu selleks nõusolekut ei anna, siis peame selle raha maksma tagasi ning jalgpalluritele ja võimlejatele lähitulevikus uusi tingimusi ei tule.

Milline on selle kõrval lohutav sõnum näiteks Salme põhikoolile, Vanalinna koolile, kellelt Hariduse kooli remondiks kõik käest võeti ja nüüd sama raha laenatakse, et teha arusaamatu investeering jalgpallihalli?

Saaremaal on palju olulisi objekte, mis vajavad renoveerimist. Ka Salme koolist on mitmed koolid oluliselt nukramas seisus ehk nii ei ole minu hinnangul õige küsimust tõstatada. Meie jaoks on oluline Salme kool ja kõik teised koolid.

Vanalinna kooli ehitust antud otsus ei mõjuta ja Vanalinna kooli ehitusega minnakse edasi varasema kava kohaselt.