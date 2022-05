Kuressaare Nooruse kool rändleb hoogsalt Euroopas

Sel õppeaastal on rahvusvaheline tegevus olnud Kuressaare Nooruse koolis eriti vilgas, käimas on ligi 20 Eramsus+ ja NordPlus programmi projekti, kõige tihedam on praegune maikuu, kus erinevates riikides rändleb kuus õpilaste-õpetajate gruppi ning kahe projekti seltskond on külas meie koolis.