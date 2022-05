90NDAD ⟩ Kuidas sündis Kuressaares esimene bistroo-tüüpi toiduasutus ehk Siva

Et uue toidukoha eripära ja ehk ka toona meie ühiskonnas asetleidnud muutusi toonitada, sai ettevõtte ametlikuks nimeks Siva. Argikeeles tähendab see ruttu, kiiresti, kähku.

Olime ju kõigest vaid mõni aasta varem oma vabaduse taastanud ja uuesti kapitalismi teele asunud. Kuid nagu me väga hästi teame, mängib just aeg turumajanduse tingimustes võtmerolli. Edu taotlev ja külluses elada sooviv inimene peab ju alati kibekähku ehk siva tegutsema. Aeg on raha...