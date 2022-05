MAAILM ⟩ Rasestamisvastased tabletid meestele

KAS LÄBIMURRE? Kui varem on soovimatust rasedusest hoidumine olnud valdavalt vaid naiste mure, siis teadlaste kinnituste kohaselt võib olukord peagi muutuda. Nimelt on katsetusjärgus eostamisvastased tabletid ka meestele. Müügile võivad need jõuda juba viie aasta pärast.

Foto: Scitechdaily.com