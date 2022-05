PALJU ÕNNE ⟩ Meelis Kubits, gümnaasiumi "Ätsed" ja Muhulife kullati üle Kuldmunadega

Saaremaalt pärit ning pikalt PR-alale pühendunud Meelis Kubitsat tunnustati Kuldmunaga panuse eest Eesti turundusse. "Esimene Kuldmuna tuli õigel hetkel, peale aktiivse tegevuse lõpetamist. Suuremeelsus on see, mida ma hindan ja seda turundusrahval jagub," tänas Kubits sotsiaalmeedias kõiki asjaosalisi. Meelis Kubitsa sõnul sai võitu pidada sektori elutööpreemiaks.

Saaremaa gümnaasiumi "Ätsed" said võidu kahes kategoorias - kuldmuna pälviti keskkonnadisainis, pronksmuna foto kategoorias. Tööde autoriteks olid Eva Unt, Margus Tammik ja Kai Laurits. "Elu ätsed" on värviküllane ja detailirohke fotokollaaž, mis loodi spetsiaalselt Saaremaa Gümnaasiumile. Teos toimib gümnaasiumihoone heledale interjöörile vastandudes sümpaatse tähelepanu tõmbajana. Laeinstallatsioonile on koondatud Lääne-Eestile ja saartele omased taimekooslused, selle kompositsioon viitab barokiajastu klassikalistele laemaalidele, tume taust aga Saare ja Muhu kultuuripärandile.