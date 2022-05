Saarlastel ei maksa suurõppust Siil 2022 karta

Siil 2022 Saaremaa koordinaator-konsultant leitnant Timmo Saarestik ütles, et sõjalise õppusega seotud üksikasju ei saa loomulikult avaldada ning seega võib mõni tegevus elanikele üllatusena tulla. Kuid kui õppusel osalejaid tegutsemas märgatakse, ei pea elanikud kõrvale hoidma, vaid võib lahkelt juurde astuda.

Juhul kui õppuse käigus on liikluskorralduslike muudatusi, palutakse elanikel olla mõistvad. Saarestiku sõnul ollakse saarlaste jaoks olemas ning õppuste üks eesmärke ongi koostöö kohalikega. Seni on see sujunud väga hästi.