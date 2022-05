Saarlastest raamatukoguhoidjad vaimustusid Muhus nähtust

"Me saime siin igal pool palju põnevat informatsiooni. Väga asjaliku ettekande tegi Muhu vallavanem Raido Liitmäe. Muhu raamatukoguhoidjad on väga toredad ja värvikad Anu Kaljuste ja Marie Saarkoppel. Oma töödest-tegemistest oli neil palju huvitavat esile tuua," rääkis Anu Vahter.

Raamatukogude aasta tervikuna on nii Saaremaal kui ka Muhus hästi kulgenud. Palju on olnud huvitavaid kohtumisi kirjanikega, põnevaid üritusi on korraldatud lastele, raamatukogud on saanud juurde uusi raamatuid ja uusi autoreidki on lisandunud.