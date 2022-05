MAAILM ⟩ Soomlased on hakanud enam sularaha välja võtma

Selle põhjuseks on veebruari lõpus alanud Venemaa sissetung Ukrainasse. Juba märtsis kirjutas HS, et sularaha väljavõtmine pankadest on märgatavalt suurenenud. Nii näiteks oli juba märtsi alguses inimeste käes sularaha 10 protsenti enam kui samal ajal aasta tagasi.