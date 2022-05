Saaremaal on filmi vaatamas käinud täpselt 3448 inimest. Meist eespool on tabelis 4. kohal Viljandimaa 3749, Pärnumaa 7497 ja Tartumaa 18 775 ning Harjumaa 53 473 vaatajaga. Mujal on filmi vaadatud mõnevõrra vähem. Hiiumaal on fimi näinud näiteks 398 inimest.