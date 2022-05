MAAILM ⟩ Briti turvamees eelistas oma perele kaunist ukrainlannat

The Sun kirjutab, et 29-aastane turvamees Tony Garnett jättis maha oma 28-aastase naise Lorna ja kaks väikest tütart, kuna armus kõrvuni 22-aastasesse Sofia Karkadõmi, kes oli vaid kümme päeva varem nende kodus peavarju saanud.

See lugu juhtus Kesk-Inglismaal West Yorkshire’i krahvkonnas Bradfordi linnas. Kõmulehele antud intervjuus ütles Tony: “Me kahetseme väga, et pidime tekitama nii palju valu, kuid meil Sofiaga tekkis nii tugev side, millist ma pole oma elus kunagi varem kogenud.”Garnett on oma sõnul kindlalt veendunud, et ülejäänud elu veedavad nad koos.