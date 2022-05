Tänak Sardiinia ralli eel ⟩ "Võitleme poodiumikoha eest!"

Hyundai meeskond meenutas oma pressiteates, et kuuest eelmisest Sardiinia rallist on võidetud neli. Nüüd stardivad tiimi eest samad mehed kes Portugaliski: Tänak, Thierry Neuville ja Dani Sordo.

"Sardiinia tähendab veel üht karmi kruusarallit, aga vaatame sellele julgelt vastu. See on nõudlik ralli, õhutemperatuur on kõrge ja teed rasked. Auto läheb seest väga kuumaks, peame sellega hakkama saama," alustas Tänak võistluseelset kommentaari pressiteate vahendusel.