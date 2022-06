REPLIIK ⟩ Lastetoetusega rikkaks?

Olen kurb. Mina ei taha midagi riigilt juurde, aga mulle hakkab vaikselt tunduma, nagu oleksin ma milleski süüdi. Meie peres kasvab kolm last. Oleme siiani saanud riigilt iga kuu kokku umbes 560 eurot lastetoetusi ja see on meil võimaldanud piisavalt hästi toime tulla. Küll olen veendunud, et paljulapseliste perede toetus peab mõnevõrra kasvama, sest on palju peresid, kelle materiaalne kindlustatus pole hea.

Risto Berendson. Foto: Erakogu

Seetõttu paneb mind igasugune argumentatsioon lastetoetustega rikastumisest nördima. Tavalises paljulapselises peres kulub praegune toetus täies mahus ära ja jääb puudugi.

Panin huvi pärast ritta oma laste maikuu kulutused, mis pole seotud riiete, toidu, maiustuste, kinoskäikude vms, vaid rangelt nende hariduse ning huvitegevusega.

Noorim laps (6-a): jalkatrenn 55 eurot, lasteaia jalkatrenn 25 eurot, lasteaiatasu 75 eurot, logopeed 100 eurot (see on pool hinda, st saatekirjaga, täishind on 200, mida mõnikord tuleb tasuda. Ja logopeedi teenuse kasutamine on kestnud ja kestab pikalt). Kokku 255 eurot.

Keskmine laps (8-a): ujumistrenn 70 eurot, võimlemistrenn 75 eurot. Kokku 145 eurot.

Vanim laps: korvpallitrenn 50 eurot, kandlering 50 eurot. Kokku 100 eurot.

Kokku seega 500 eurot huvitegevusele ja koolile.

Maikuu lisakulud koolile ja hobitegevusele: võistlusreis välismaale ca 250 eurot, korvpalliketsid 100 eurot, võistlusreis Eestis 40 eurot, jalgpalliputsad 40 eurot, mõned klassiekskursioonid ja sõprade sünnipäevakingid kogusummas ca 100 eurot.

Ehk maikuu väljaminekud kolme lapse huvitegevusele olid ligi 1000 eurot. Mõnel paremal kuul jääb see summa ca 300 eurot väiksemaks (välisvõistlus ja kossuketsid maha arvata), kuid 700–800 eurot on nagu aamen kirikus. Ja lisanduvad veel kulutused jõuludele, laste endi sünnipäevadele jms püsikulud.

Seega inimesed, palun ärge rääkige selle teema kontekstis kellegi rikastumisest ja teiste vaesumisest. See on populism. Inimeste vastandamine on odav viis olla populaarne.