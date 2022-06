Elektrilevi soovitab rajada vaid enda kulusid katvaid mikrotootmisi

Väiketootjad on omakorda jagatud nendeks, kelle võimsus on üle või alla 15 kW. Viimaste puhul on võrgufirma märkinud, et need saavad liituda võrku ilma täiendavate kuludeta, kuid praktikas selgub, et nii mõnelgi juhul kaasnevad liitumisega arvestatavad lisakulud.