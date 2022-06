JUHTKIRI ⟩ Ilu ja koledus vaataja silmades

Aastasadade ja isegi aastakümnete jooksul on palju muutunud ka linnakujunduses ja heakorras. Üha rohkem on neid, kes eelistavad ka parkides ülimadalaks pöetud murule putukarohkeid lilleniite. Iseasi on muidugi see, kas kõik muud taimed haljasalalt välja tõrjunud ning põlvini ulatuvad äraõitsenud võililled on ikka see, mida kaunis pargis näha soovime. Või jätab laiutava umbrohuga koht pigem mulje meie räpakusest ja hoolimatusest.