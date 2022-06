MAAILM ⟩ Tuumavõidurelvastumine on taas alanud

Lähimatel aastakümnetel ootab maailma uus tuumavõidurelvastumise laine. Säärane on peamine järeldus aruandest, mille koostas Stockholmis asuv rahvusvaheline rahu-uuringute instituut (SIPRI). See avaldati 13. juunil. Eksperdid rõhutavad, et kõik üheksa tuumarelva omavat riiki – Venemaa, USA, Hiina, Prantsusmaa, Suurbritannia, Pakistan, India, Iisrael ja Põhja-Korea – on tasapisi hakanud oma tuumaarsenali kaasajastama.

SIPRI andmetel on tuumalõhkepeade koguarv 2022. aasta alguse seisuga 12 705, neist 9440 on lahinguvalmiduses. Möödunud aastaga võrreldes on tuumalõhkepeade arv kahanenud – 2021. aasta jaanuari seisuga oli neid 13 080. Eksperdid toonitavad aga, et vähenemise põhjuseks pole desarmeerimine, vaid see, et nii Venemaa kui ka USA on relvastusest kõrvaldanud vananenud süsteemid. Samas ei ole aktiivses kasutuses olevate tuumalõhkepeade arv aastaga praktiliselt muutunud.