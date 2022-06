KÜLAVAHELOOD ⟩ Üllatusmees Silla küla Kiveriku talust

Tunniajalisest saatest saavad kuulajad teada ühe hakkaja mehe elutööst, hobidest, perest, ja reisidest. Pikemalt peatuvad reporter ja talumees spordi teemadel. On ju eakas jooksumees võitnud mitut värvi medaleid nii maakondlikelt, üleriigilistelt kui ka Balti riikide meistrivõistlustelt. Kõigepealt toob aga Tallinnas tehnikumis õppinud mees toast vana albumi ja näitab pilti, mis tehtud puhkpilliorkestrist, kus saarlanegi mänginud. "Vaata, siin on Siim Kallas, siin Ants Nuut, siin aga üks Kõrvitsa poistest, vist Harry, kes meie orkestris trumme mängis," on Arnoldil uhke tunne, et on saanud kuulsustega koos ühes kollektiivis pilli puhuda.